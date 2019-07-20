تدمير مركز 'طبابة داعش' جنوب غرب الموصل

2019/07/20 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دمر سلاح الجو العراقي، السبت، مركز طبابة تنظيم "داعش" جنوب غرب الموصل بعد تلقيه احداثيات من استخبارات الحشد الشعبي.

وذكر موقع الحشد الشعبي في بيان ان "استخبارات الحشد الشعبي في نينوى نجحت برصد وجمع احداثيات عن مضافة كبيرة تابعة لداعش تستخدم مركز طبابة للتنظيم الاجرامي في محيط بحيرة سنسول جنوب غرب الموصل"، مشيرا الى ان "طيران القوة الجوية قصفت المضافة ودمرتها بالكامل".

يذكر ان الحشد الشعبي والقوات الأمنية باشرا صباح اليوم السبت 20 تموز الحالي بالمرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر لتطهير شمال بغداد والمناطق المحيطة بها للقضاء على خلايا "داعش" و قطع طرق مروره من شمال بغداد الى محافظات صلاح الدين والانبار وديالى بمساحة تقدر بـ٢٩٠ كم2.

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