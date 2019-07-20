الجهات الأمنية في إقليم كردستان تعلن إلقاء القبض على قاتل الدبلوماسي التركي

2019/07/20 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الجهات الأمنية في إقليم كردستان، إلقاء القبض على منفذ الاعتداء المسلح الذي نتج عنه مقتل دبلوماسي تركي في أربيل.

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، انه تمكن بالتعاون مع مديرية أمن محافظة أربيل، من إلقاء القبض على مظلوم داغ، المسؤول عن المجموعة المنفذة لعملية الاعتداء المسلح على مطعم في أربيل، والذي قام بنفسه بإطلاق النار، وقتل نائب القنصل التركي في أربيل، إضافة الى مواطنين اثنين آخرين، مقدماً الشكر للمواطنين لتعاونهم مع الجهات الأمنية في الكشف عن منفذ الاعتداء.

وكانت السلطات الأمنية في الإقليم، قد نشرت قبل يومين، صورة منفذ الهجوم المطلوب أمنيا، وهو من أهالي مدينة ديار بكر، ويبلغ من العمر سبعة وعشرين عاما، فيما اشارت مصادر الى علاقته بحزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة.

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