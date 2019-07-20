وزير الخارجية البريطاني لظريف: تتصرفون عكس ما يتطلبه خفض التصعيد

2019/07/20 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم السبت، لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران تتصرف "عكس" ما يتطلبه خفض التصعيد الحاصل في مضيق هرمز.

وكتب هانت في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه "أبدى لظريف خلال اتصال هاتفي جمعهما اليوم عن خيبة أمله الشديدة في أنهم (الإيرانيون)، بعد أن أكدوا لي السبت الماضي أن إيران تسعى إلى خفض التوتر، تصرفوا في الاتجاه المعاكس".

وأضاف الوزير البريطاني: "ينبغي أن تكون هناك أفعال وليس أقوال، إذا كنا راغبين في إيجاد حل.



الملاحة البحرية يجب تأمينها وسيتم ذلك".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، أمس الجمعة (19 تموز 2019)، احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وفي وقت لاحق، أعلنت لندن أنها سترد بطريقة "مدروسة وقوية" على احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية، محذرة من أن طهران ستكون "الخاسر الأكبر" إذا تم تقييد حرية الملاحة.

بغداد اليوم _ متابعة

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، من "زيادة التصعيد" بعد إحتجاز إيران ناقلة بريطانية في مضيق هرمز يوم أمس.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، أمس الجمعة (19 تموز 2019)، احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

بغداد اليوم - متابعة

أكد تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" أنه لا يريد الانخراط في حرب مع تركيا، محذرا رئيسها رجب طيب أردوغان من أن الهجوم على أي مناطق كردية شرقي الفرات سيحول المنطقة الحدودية لساحة حرب.

وفي حديث لصحيفة "يني أوزغور

بغداد اليوم - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبحث مع لندن حادث احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وسبق لمجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض أن أعلن اليوم الجمعة أنه اطلع على التقارير حول احت

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