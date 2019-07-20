2019/07/20 | 17:36

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التربية والتعليم النيابية تنتخب النائب قصي محسن الياسري رئيساً للجنة وطعمة عبدالله اللهيبي مقرراً

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التربية والتعليم النيابية تنتخب النائب قصي محسن الياسري رئيساً للجنة وطعمة عبدالله اللهيبي مقرراً

السبت 20 يوليو 2019 - 17:30

التربية والتعليم النيابية تنتخب النائب قصي محسن الياسري رئيساً للجنة وطعمة عبدالله اللهيبي مقرراً

التربية والتعليم النيابية تنتخب النائب قصي محسن الياسري رئيساً للجنة وطعمة عبدالله اللهيبي مقرراً

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