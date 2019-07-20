المساري تدعو الى الابتعاد عن النعرات الطائفية والعنصرية

2019/07/20 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت النائبة عن محافظة بغداد عائشة غزال المسارّي في المؤتمر السادس عشر لقبيلة الحريشيين الخزاعية الذي نُظِّمَ برعاية دولة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي تحت شعار (الوحدة طريقنا ، والسلام والوئام هدفنا)، فيما دعت الى الابتعاد عن النعرات الطائفية والعنصرية.

وقالت المسارّي في مؤتمر “عراق السلام يجمعنا”، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “أمن البلد وسلامه لن يَعُمَّ إلا بوحدة الصف وتوحيد الكلمة والتكاتف بين ابناء شعبه”، داعيةً إلى “نشر روح المحبة والإخاء بين أبنائه والابتعاد عن النعرات الطائفية والعنصرية”.





وذكر البيان، ان “القائمون على المؤتمر يمثلهم الشيخ علاء المشد الخزاعي تقدموا بالشكر والتقدير ووسام الشرف والعروبة للمسارّي لجهودها الرامية إلى دعم حقوق الانسان وحفظ الأمن والسلام”.

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