البحرين تدين إحتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية: تصرفات عدائية خطيرة

2019/07/20 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أدانت مملكة البحرين، اليوم السبت، احتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية، واصفا اياها بالتصرفات العدائية الخطيرة والمتكررة.





وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، “وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة المتحدة الصديقة وتضامنها معها ضد كل ما يهدد مصالحها وفي الحفاظ على كافة حقوقها”.

وقالت الخارجية البحرينية، انه “يجب توقف إيران عن هذه الأعمال غير المسؤولة، وعن تهديداتها المتواصلة لحركة الملاحة البحرية”.

وطالبت البحرين، المجتمع الدولي “باتخاذ خطوات حازمة لردع إيران والتصدي لها وإلزامها بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين”.

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