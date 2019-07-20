النقابة الوطنية للصحفيين: منسق تظاهرات الحكمة اعتدى على مراسل تلفزيوني في البصرة

2019/07/20 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأدانت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، السبت، الاعتداء الذي طال مراسل قناة الشرقية في محافظة البصرة، خلال تغطيته لتظاهرة تيار الحكمة أمام مبنى الحكومة المحلية للمحافظة.

وقالت النقابة في بيان تابعته “كلكامش برس”، إن “وحدة رصد النقابة الوطنية للصحفيين حصلت، على تصوير فيديوي يظهر اعتداء احد منسقي تظاهرات تيار الحكمة في محافظة البصرة على مراسل قناة الشرقية في المحافظة، خلال تغظيته لتظاهرة يوم امس الجمعة، امام مبنى الحكومة المحلية للمحافظة”.

ووفقاً للبيان، فإن مراسل الشرقية في محافظة البصرة، ايمن الشيخ، اشار إلى أن “جماعة مندسة في تظاهرة تيار الحكمة، يحاولون اجبارنا على اخذ اراء غير حقيقية”، لافتاً في الوقت ذاته الى أن “المتظاهرين اعتدوا علينا بالضرب المباشر وحطموا معداتنا بعد ان التقينا بمتظاهرين يؤكدون ان هذه التظاهرة سياسية لا اكثر”.

ونفى الشيخ بحسب البيان، “تلقينه اقوال المتظاهرين”، مؤكداً أنهم “تحدثوا من تلقاء انفسهم عن تسييس التظاهرة”.

وشددت النقابة في البيان، على ضرورة “توفير الحماية اللازمة للفرق الاعلامية التي تعمل على تغطية التظاهرات بمحافظة البصرة، وترفض النقابة تسييس التظاهرات واستغلالها لامور سياسية بعيدة عن مطالب الشعب”.

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