نائبة تطالب بمساواة خريجي الآداب والتربية في الدرجات الوظيفية

2019/07/20 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

طالبت النائبة عن تحالف سائرون هيفاء الأمين، بمساواة خريجي كليتي الاداب والتربية من حيث الدرجات الوظيفية.





وقالت الأمين في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب تابعه “النور نيوز”، ان “خريجي الكليات الساندة ومنها كلية الاداب عانوا طيلة السنوات الماضية بسبب القوانين المتركمة للسنوات الماضية وهؤلاء الخريجين يعانون من البطالة وعدم انصافهم واخذ حقوقهم كما باقي الخريجين”.





وأكدت، ان “نواب سائرون يطالبون وزارتي التربية والتعليم العالي بأخذ الامر على محمل الجد والمطالبة بتعينهم في الدوائر ضمن نسبة معينة ووفق الامتداد الوظيفي المتمثل بالوزارات التربية والتعليم والثقافة وبقية الوزارات التي تحتاج الى تخصصاتهم”.

وأضلفت، “لابد من مساواة كلية الاداب مع كلية التربية من حيث الدرجات الوظيفية وعدم جعلها كلية ساندة ونؤكد على مطالبهم بعدم جعلها ساندة”.





ودعت النائبة، الى “احالة الخريجين من كلية الاداب من الدفعات السابقة واللاحقة الى الرعاية الاجتماعية وهو مطلب مقدم الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشمولهم ضمن حصة الرعاية الاجتماعية واحتساب راتب شهري 250 الف لان اغلبهم لديهم عوائل”.

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