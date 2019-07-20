طيران القوة الجوية يدمر مركز “طبابة داعش” جنوب غرب الموصل

2019/07/20 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ نينوى… دمر سلاح الجو العراقي، اليوم السبت، مركز طبابة تنظيم “داعش” جنوب غرب الموصل بعد تلقيه إحداثيات من استخبارات الحشد الشعبي.وأفاد موقع الحشد الشعبي في بيان، إطلعت عليه وكالة / بدر نيوز/، ان “استخبارات الحشد الشعبي في نينوى نجحت برصد وجمع إحداثيات عن مضافة كبيرة تابعة لداعش تستخدم مركز طبابة للتنظيم الإرهابي […]

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