عبدالمهدي: 80% من العراقيين يملكون سكناً و10% فقط يسكنون بالإيجار!

2019/07/20 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، ان 80% من العراقيين يملكون سكناً، فيما أشار إلى أن 10% فقط يسكنون بالإيجار.

وقال عبدالمهدي، في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، وحضره مراسل إنه “حسب المعلومات فان 80% من العراقيين يسكنون في منازل مملوكة لهم”، لافتاً إلى ان “10% من المنازل اما مسكونة للدولة او شركات تسكنها”.

وأضاف، ان “10% من العراقيين فقط يسكنون بالإيجار”، مؤكداً أن “الحكومة تتابع ملف السكن”.

وأوضح، أن “بناء المجمعات السكنية يخضع للعرض والطلب”، مشيراً إلى ان “هناك عوامل مالية وادارية ومصرفية تؤثر على موضوعة الطلب على الشقق السكنية”،

ولفت، إلى ان “الطلب على الوحدات السكنية التي تبنيها الدولة ليست بنسب عالية”.

ويعقد مجلس الوزراء، الثلاثاء من كل أسبوع، جلسة اعتيادية، برئاسة رئيسه عادل عبدالمهدي، للبحث والتصويت على مجموعة من القوانين المدرجة ضمن جدول اعماله، فيما يعقد عبدالمهدي، مؤتمراً صحفياً للحديث عن آخر المستجدات السياسية والأمنية والإجتماعية والإقتصادية.انتهى29/6ن

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