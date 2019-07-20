شاهد.. أهالي البصرة يطالبون بطرد شركة إيرانية من المحافظة ويهددون باعتصام مفتوح

2019/07/20 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مواطنون في البصرة، السبت (20 تموز 2019)، عن تنظيم اعتصام مفتوح امام مقر شركة إيرانية في البصرة، فيما طالبوا بطردها، لعدم تنفيذها مشاريع المحافظة الموكلة اليها.

وقال المعتصمون في حديث إنهم “نظموا وقفة احتجاجية منذ الصباح، امام شركة كوثران الأيرانية التي استلمت عدداً من المشاريع في البصرة وفشلت في تنفيذها، رغم استلامها الأموال المخصصة للمشاريع كاملة دون بقية الشركات”.

وأوضحوا، أن “عدم الاستجابة لمطالبهم، دفعهم لتنظيم اعتصام مفتوح امام مقر الشركة”، مبينين أن “الشركة استلمت نحو 7 مشاريع في البصرة وفشلت في تنفيذها جميعا بما فيها مشروع حي دور الاسفلت ونواب الضباط والبراضعية والمعقل”.

وكشفوا عن “رفعهم دعوى قضائية بالضد من مدير الشركة الذي رفض استقبالهم فضلا عن رفضه التصريح لوسائل الاعلام”.

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