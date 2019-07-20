نواب كتلة الحشد يؤكدون التزامهم بدعم عمليات ارادة النصر لتطهير مناطق شمال بغداد ومحافظات أخرى

2019/07/20 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نواب كتلة الحشد التزامهم بدعم عمليات إرادة النصر لتطهير مناطق شمال بغداد ومحافظات أخرى.وقال النائب يوسف الكلابي في مؤتمر صحفي مشترك :” ان جحافل القوات الامنية من الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع ، مدعومة بطيران الجيش والقوة الجوية العراقية ،انطلقت اليوم للبدء بعملية ارادة النصر في مرحلتها الثانية لتحرير وتطهير مساحة […]

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