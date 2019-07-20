قائد شرطة الانبار لـ”المعلومة”: قوافل الحجيج برا أمنة تماما

2019/07/20 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج، السبت، بأن الطريق الدولي السريع الذي يربط العراق بمنفذ عرر الحدودي مع السعودية مؤمن بشكل كامل امام حركة قوافل حجاج بيت الله الحرام .وقال رزيج لـ/ المعلومة /، إن “القوات الامنية بصنوفها المختلفة أمنت بالكامل الطريق البري السريع الذي يربط العراق بمنفذ عرر الحدودي […]

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