مجلس النواب يقرر ايقاف اجراءات استثمار مطار النجف الدولي

2019/07/20 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس النواب ايقاف اجراءات احالة مطار النجف الدولي الى الشركات الاستثمارية لحين انتهاء لجنة التحقيق من مهام عملها.وجاء قرار الايقاف وفق كتاب رسمي ارسلته لجنة الخدمات والاعمار بالمجلس الى محافظ النجف لؤي الياسري./انتهى

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