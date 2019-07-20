سائرون يرجح تأجيل حسم وزارة التربية الى أيلول المقبل بسبب الخلافات السياسية

2019/07/20 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، تأجيل حسم مرشح وزارة التربية إلى شهر أيلول المقبل، نتيجة عدم اتفاق الكتل السياسية على مرشح لاستيزار التربية حتى الأن.

وقال عليوي في تصريح، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ملزم بتقديم أسماء المرشحين للتربية، دون العودة للكتل السياسية، كونها فشلت في تقديم مرشح ينال ثقة مجلس النواب، مضيفا أن مجلس النواب سيعقد خمس جلسات قبل انتهاء فصله التشريعي الثاني، وفي حال عدم تمرير التربية، ستحسم عبر الفصل التشريعي الثالث.واوضح عليوي، أن الخلافات السياسية بين الكتل بشأن مرشح التربية لازالت قائمة حتى الآن، ولم يتم الاتفاق على اسم نهائي لشغل منصب وزير التربية.

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