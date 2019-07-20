2019/07/20 | 17:54

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سلاح الجو يدمر مركز طبابة داعش جنوب غرب الموصل

تأریخ التحریر: : 2019/7/20 17:24

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