واشنطن بوست: خامنئي بدأ فصلا جديدا من حربه ضد الغرب

2019/07/20 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع باحث أميركي، اعتمادا على تقييمه لشخصية المرشد الإيراني، أن يجد علي خامنئي طرقا جديدة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لاختبار همة ترامب

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