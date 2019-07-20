احصائية رسمية صادمة عن عدد الشهداء والنازحين الايزيديين في العراق

2019/07/20 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال مكتب تحرير الايزيديين المختطفين في بيان، ان عدد المواطنين الايزيديين في العراق يبلغ 550 الف شخص، نزح 360 الف شخص منهم جراء هجمات تنظيم داعش الارهابي.واضاف، ان عدد الشهداء في اول يوم من هجوم تنظيم داعش الارهابي على مناطق الايزيديين في 2014 بلغ الف و293 شخصاً، وعدد الايتام جراء هجمات تنظيم داعش الارهابي بلغ 2745 يتيماً.وتابع البيان ان عدد المختطفين بلغ 6417 مختطفاً، 3548 منهم من الاناث، و2869 من الذكور، وتم تحرير 3487 مختطفاً من قبضة تنظيم داعش الارهابي.واشار البيان الى ان" هناك 80 مقبرة جماعية للشهداء الايزيديين في قضاء شنكال".انتهى

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