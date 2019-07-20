بالجدول.. مواعيد مباريات بطولة غرب آسيا في العراق

2019/07/20 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنشر {الفرات نيوز} جدولاً بمواعيد مباريات بطولة غرب آسيا التي يستضيفها العراق.

وتتكون البطولة من مجموعتين، حيث تضم المجموعة الاولى كل من {العراق، اليوم، سوريا، فلسطين، ولبنان}.والمجموعة الثانية كل من {الاردن، السعودية، الكويت، البحرين}.وتفتتح البطولة في الثلاثين من تموز الجاري بمواجهة العراق ولبنان على ملعب كربلاء الدولي.



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