English | كوردى

التشكيلة الجديدة لقيادة حزب الدعوة الاسلامية تضم 8 اعضاء بالاضافة الى الامين العام


التشكيلة الجديدة لقيادة حزب الدعوة الاسلامية تضم 8 اعضاء بالاضافة الى الامين العام
2019/07/20 | 18:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التشكيلة الجديدة لقيادة حزب الدعوة الاسلامية تضم 8 اعضاء بالاضافة الى الامين العام) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التشكيلة الجديدة لقيادة حزب الدعوة الاسلامية تضم 8 اعضاء بالاضافة الى الامين العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).

كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا