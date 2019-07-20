2019/07/20 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التشكيلة الجديدة لقيادة حزب الدعوة الاسلامية تضم 8 اعضاء بالاضافة الى الامين العام) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التشكيلة الجديدة لقيادة حزب الدعوة الاسلامية تضم 8 اعضاء بالاضافة الى الامين العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).