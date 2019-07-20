سماء العراق متاحة للطائرات “البدائية”.. ما قصة “المحلقات المجهولة”

2019/07/20 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



تكررت حوادث الهجمات الجوية “مجهولة المصدر” ضد مواقع عراقية خلال الأشهر الماضية، وسط...

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