رئيس اتحاد المواي تاي مصطفى جبار علك: لا يمكن التخلف عن المشاركة في بطولة العالم التي يشارك فيها 102 دولة ونسعى لاحراز الميداليات

2019/07/20 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيساتحادالموايتايمصطفىجبارعلك:لايمكنالتخلفعنالمشاركةفيبطولةالعالمالتييشاركفيها102 دولةونسعىلاحرازالميداليات

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