2019/07/20 | 18:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابو رغيف: عملية ارادة النصر هدفها حماية اهالي الطارمية من ابتزاز داعش) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: lgb776JrE7E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابو رغيف: عملية ارادة النصر هدفها حماية اهالي الطارمية من ابتزاز داعش) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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