نواب تتقدمهم عالية نصيف يطالبون بإدانة القرار الأميركي بمعاقبة 4 شخصيات عراقية

2019/07/20 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت النائبة عالية نصيف انه جمعت توقيع 80 من زملائها وزميلاتها ضمن مطالبة تدعو رئاسة البرلمان إلى اصدار قرارٍ يدين قرار وزارة الخزانة الامريكية بشان إدراج 4 شخصيات عراقية بينهم نواب على لائحة العقوبات.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أعلن قبل يومين وضع شخصيتين من قادة الميليشيات العراقية، هما ريان الكلداني ووعد القدو، واثنين من المحافظين العراقيين السابقين، نوفل حمادي السلطان وأحمد الجبوري (ابو مازن)، تحت طائلة العقوبات عملاً بأمر تنفيذي لـ “محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد”.

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