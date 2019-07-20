العراق سادساً بختام بطولة العالم برفع الأثقال للمعاقين

2019/07/20 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل المنتخب العراقي لرفع الاثقال للمعاقين على المركز السادس عالميا من بين ٧٩ دولة مشاركة في بطولة العالم برفع الاثقال.ونجح الرباعون رسول كاظم وفارس سعدون وحنان ماجد في تحقيق ثلاث رفعات صحيحة في منافسات الفرقي المختلط.وتختتم اليوم السبت بطولة العالم باللعبة التي اقيمت في كازاخستان للمدة من ١٢ ولغاية ٢٠ من شهر تموز الجاري.

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