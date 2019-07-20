2019/07/20 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة نينوى، السبت، عن التحرك لتفعيل قرار استجواب وإقالة قائم مقام الموصل ورئيس مجلس القضاء خلال الجلسات المقبلة على خلفية حادثة العبارة.وقال عضو المجلس حسام العبار لـ/ المعلومة /، ان “المجلس سبق وان اتخذ عدة قرارات على خلفية حادثة العبارة بعضها نفذت وأخرى أجلت لانشغال المجلس بقضايا إقالة المحافظ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس نينوى بصدد استجواب وإقالة قائممقام الموصل ورئيس مجلس القضاء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس نينوى بصدد استجواب وإقالة قائممقام الموصل ورئيس مجلس القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).