80 نائبا يطالبون بقرار برلماني لإدانة إدراج شخصيات عراقية على لائحة العقوبات الأمريكية

2019/07/20 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في وثيقة قدمتها النائبة عالية نصيف الى رئاسة مجلس النواب مطالبة النواب الثمانين بإدانة قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 شخصيات عراقية.اليكم نص الوثيقة

ص.هـ.ح.

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