الخدمات النيابية: مشروع قانون السلطة البحرية سيعرض للتصويت هذا الأسبوع

2019/07/20 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال السهلاني، إن "اللجنة تسعى خلال هذا الأسبوع لتقديم مشروع قانون السلطة البحرية للتصويت عليه في مجلس النواب"، مبينا أنه "من القوانين المهمة جدا".وأضاف، أن "لجنة الخدمات ستستضيف يوم غد الأحد مدير عام الموانئ العراقية والكادر المتقدم في إدارة الموانئ وسنعرض قانون السلطة البحرية للمناقشة".وتابع أنه "مضى على العراق أكثر من 16 سنة ولا يحق للسفن العراقية عندما تخرج من مياه الاقليمية أن ترفع العلم العراقي بل ترفع العلم الأردني باعتبار أن المنظمة العالمية المعنية غير معترفة بالملاحة العراقية، ولا يوجد لدينا قانون يحدد موضوع السلطة البحرية".ومضى بالقول إن "العراق حتى الآن لم يصل الى المعايير العالمية الفنية التي تدعو لها الانظمة العالمية"، مؤكدا ان "اللجنة تعمل على تشريع القانون ونحن استكملنا القراءة الاولى والثانية وسيعرض للتصويت في الجلسات المقبلة".

انتهى.ص.هـ.ح.

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