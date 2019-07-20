منتخب العراق بالمبارزة للبراعم والأشبال يغادر الى الاردن

2019/07/20 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – المكتب الاعلامي غادرنا اليوم متوجهاً الى العاصمة الأردنية عمان وفد المنتخب العراقي للبراعم والأشبال للبنين والبنات للمشاركة في بطولة الجولة الاسيوية للمبارزة التي تقام للفترة من ١٨ ولغاية ٢٢ من الشهر الجاري.ويتألف الوفد من ٩ لاعبين حيث يضم لاعبي منتخب البنات لسلاح سيف المبارزة والشيش والبنين لسلاحي السيف العربي والشيش وللإعمار من

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