الحشد الشعبي يعلن اكمال تطهير وتأمين نهر ديالى

2019/07/20 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت قوات الحشد الشعبي في العراق، السبت، 20 تموز 2019، مرحلة التطهير والتأمين لنهر ديالى ضمن عملية إرادة النصر في مرحلتها الثانية....

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