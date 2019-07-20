رئاسة البرلمان: الحكومة سترسل رواتب البيشمركة قريباً

2019/07/20 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، السبت، عزم الحكومة الاتحادية إرسال رواتب البيشمركة قريباً عن سبعة أشهر في أقرب وقت.

وقال الحداد في تصريح صحفي تابعته “كلكامش برس”، إن “الحكومة العراقية استكملت كل الإجراءات اللازمة لإرسال رواتب البيشمركة عن سبعة أشهر، في أقرب وقت”.

أضاف الحداد، “تحدثنا مع وزارة المالية، وقد أبلغتنا بأنه سيتم إرسال هذه الأموال بأقرب وقت، والتي هي موجودة الآن لدى وزارة المالية العراقية، وقد استكملت كل الإجراءات اللازمة لإرسالها”.

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