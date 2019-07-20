2019/07/20 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف اليوم السبت في حديث صحفي لوكالة RT، وتابعه “المركز الخبري الوطني NNC” ، أن دولا أوروبية وعربية تتفق مع العراق في رؤيته تجاه الأزمة الأمريكية الإيرانية.وقال الصحاف إن وزارة الخارجية تعمل مع دول فاعلة في الاتحاد الأوروبي ودول عربية من أجل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد: دول أوروبية وعربية فاعلة تؤيد موقفنا تجاه الأزمة الأمريكية الإيرانية المركز الخبري الوطني.

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