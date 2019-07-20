2019/07/20 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف آمر اللواء الثامن في الحشد الشعبي السيد كاظم الجابري ، السبت، عن خطة أمنية محكمة بعد الانتهاء من عمليات إرادة النصر للحفاظ على أمن مناطق شمالي بغداد.وقال الجابري في تصريح لاعلام الحشد واطلعت عليه وكالة صدى ,ان “عملية إرادة النصر شمالي بغداد تسير بانسيابية عالية وهناك تنسيق وتعاون كبيرين بين قوات الحشد الشعبي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آمر اللواء الثامن في الحشد يكشف عن خطة إعادة الانتشار لتأمين مناطق شمالي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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