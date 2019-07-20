الحشد الشعبي يعلن نتائج الصفحة الأولى من المرحلة الثانية لعمليات “إرادة النصر”

2019/07/20 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، السبت، عن نتائج الصفحة الأولى من المرحلة الثانية لعمليات “إرادة النصر”.وقال الربيعاوي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الصفحة الأولى من المرحلة الثانية لعمليات إرادة النصر اسفرت عن العثور على اسلحة خفيفة ومتوسطة وتفكيك عدد من العبوات الناسفة”.وأضاف الربيعاوي،

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