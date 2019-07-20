2019/07/20 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوات الحشد الشعبي، السبت، مضافتين لتنظيم “داعش” الإرهابي ضمن المرحلة الثانية لعمليات “إرادة النصر” لتطهير مناطق شمال بغداد والمناطق المجاورة لها.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن قوة من الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من تدمير مضافتين لتنظيم “داعش” الإرهابي ضمن المرحلة الثانية لعمليات “إرادة النصر” لتطهير مناطق شمال بغداد والمناطق المجاورة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يدمر مضافتين لداعش ضمن عمليات إرادة النصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يدمر مضافتين لداعش ضمن عمليات إرادة النصر) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يدمر مضافتين لداعش ضمن عمليات إرادة النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).