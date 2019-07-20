2019/07/20 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحرس الثوري الإيراني ينشر لقطات لعملية احتجاز ناقلة النفط البريطانية المركز الخبري الوطني.

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