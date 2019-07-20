2019/07/20 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمر سلاح الجو العراقي، السبت، مركز طبابة تنظيم داعش الاجرامي جنوب غرب الموصل بعد تلقيه احداثيات من استخبارات الحشد الشعبي.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، ان استخبارات الحشد الشعبي في نينوى نجحت برصد وجمع احداثيات عن مضافة كبيرة تابعة لداعش تستخدم مركز طبابة للتنظيم الاجرامي في محيط بحيرة سنسول جنوب غرب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استخبارات الحشد:سلاح الجو يدمر مركز طبابة داعش جنوب غرب الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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