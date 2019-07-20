آمر اللواء 43 بالحشد:هناك تعاون كبير مع الاهالي ووضعنا خطة محكمة للمناطق المأهولة

2019/07/20 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد آمر اللواء 43 بالحشد الشعبي مفيد العكيلي، السبت، ان المرحلة الثانية لعملية ارادة النصر شهدت وضع خطة محكمة لاستئصال خلايا داعش من المناطق المأهولة بالسكان. وقال العكيلي، ان “قوات الحشد وضعت خطة محكمة لاستئصال الخلايا الارهابية من المناطق المأهولة بالسكان شمال بغداد والمناطق المحيطة بها”، مبينا ان “الحشد الشعبي لديه تجربة واسعة بفتح الممرات

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