التجارة تعلن تجهيز العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية 12 وجبة من مادة الطحين

2019/07/20 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادية

أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت،

تجهيز العوائل المتعففة المشمولة بالرعاية الاجتماعية 12 وجبة من مادة الطحين،

بمعدل وجبة واحدة شهريا.

وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع

الحبوب حسين سامي، في بيان صدر عن وزارة التجارة، تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، إن “توجيها صدر لجميع المواقع والفروع للقيام بجرد المطاحن التي

انهت طحن وتجهيز مخصصها للحصة الخامسة لغرض استلام حبوب الحصة السادسة”،

مشددا على أهمية “اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للمباشرة بالإنتاج”.

ودعا سامي، “الوحدات التسويقية

لإعداد قوائم القطع والتجهيز واعداد جدول مراجعة الوكلاء لإطلاق الحصة السادسة

خلال الاسبوع الجاري”.

ونقل البيان، عن الناطق الإعلامي

للوزارة، قوله إن “تجهيز مادة الطحين سيكون عشر وجبات وأكثر بسبب كميات

الحنطة المحلية المستلمة من الفلاحين والتي تجاوزت اربعة ملايين طن هذا الموسم، في

حين سيكون تجهيز العوائل المتعففة المشمولة بالرعاية الاجتماعية 12 وجبة بمعدل

وجبة واحدة شهريا”.

وتابع أن “خزين الحبوب من مادة

الحنطة شكل تقدما كبيرا بسبب نجاح الموسم التسويقي الذي يشارف على الانتهاء وقد

تجاوزت الكميات المسوقة أكثر من أربعة ملايين طن من الحنطة وهو رقم لم تسجله مخازن

الوزارة في كل المواسم السابقة”.

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