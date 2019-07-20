القبض على متهمين اثنين “سرقا” 12 دراجة نارية في ذي قار

2019/07/20 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم السبت،

القاء القبض على متهمين اثنين “سرقا” 12 دراجة نارية شمال مدينة

الناصرية.

وقال إعلام القيادة في بيان، تلقى

“النور نيوز” مسخة منه، إن “مكتب مكافحة إجرام الشطرة كثف من

عمليات البحث والمتابعة وجمع المعلومات على خلفية زيادة حوادث سرقة الدراجات

النارية في القضاء”، مبينا أن “من خلال ذلك تم القبض على المتهم ( ح .



ش

.



ف ) يبلغ من العمر 22 عاما، يسكن قضاء الشطرة، وضبط بحوزته دراجة نارية مسروقة،

كما اعترف بسرقة خمسة دراجات من مناطق مختلفة”.

وأضاف البيان، أن “المتهم ( ك .



ح

.



م ) يبلغ من العمر 20 عاما يسكن قضاء الدواية القي القبض عليه أيضا، واعترف

بسرقة ستة دراجات نارية من مناطق وأحياء الشطرة”، مبينا أن “اقوال

المتهمين دونت بالاعتراف قضائيا، واجري كشف الدلالة القانوني لهما، وتقرر توقيفهما

استنادا لإحكام المادة ( 446 ) من قانون العقوبات العراقي”.

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