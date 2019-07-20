مجلس النواب يرفع جلسته الى بعد غدا الاثنين

2019/07/20 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

رفع مجلس النواب جلسته الى يوم الاثنين الساعة الواحدة ظهراً

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