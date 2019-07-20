2019/07/20 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الخدمات والإعمار النيابية إيقاف إجراءات إحالة مطار النجف الأشرف الدولي للشركات الاستثمارية.اليكم نص الوثيقة:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يوقف إجراءات إحالة مطار النجف للشركات الاستثمارية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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