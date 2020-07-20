2019/07/20 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، في بورصة الكفاح والأسواق المحلية.وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.100 دينارا مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم الخميس 120.250 ديناراً. فيما كنات أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة كالتالي: – سعر بيع الدولار = 120.500 دينارا. – سعر شراء الدولار = 119.500 دينارا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 20-7-2019 السبت وكالة صدى الاعلام للانباء.

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