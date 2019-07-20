العراق يرصد مليار و22 مليون دينار لإنجاح استضافة غرب آسيا

2019/07/20 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس لجنة القرار 140 الصادر عن مجلس الوزراء لعام 2019 عصام ثامر، أن اللجنة وافقت وصادقت على ميزانية الاتحاد العراقي لكرة القدم الخاصة بتضييف بطولة غرب آسيا التاسعة للمنتخبات والبالغة مليار و22 مليون دينار.وقال ثامر في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “هناك إجراءات قانونية ورقابية يجب إتباعها قبل تسليم الأموال، وان لجنة القرار

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