أقامة مؤتمر السلام في كركوك لإطلاق سراح المعتقلين والمغيبين

2019/07/20 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك

نظم المجلس العربي في محافظة كركوك، اليوم السبت، مؤتمر السلام لأطلاق سراح المعتقلين والمغيبين وتحت شعار (أطلاق سراح الأبرياء أساس العدالة والتعايش السلمي

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