الدفاع المدني في البصرة تخمد حريقا اندلع داخل محطة وقود

2019/07/20 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم السبت، بإخماد حادث حريق داخل محطة وقود في المحافظة.

وقال المصدر إن "خمس فرق من الدفاع المدني

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