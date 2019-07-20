75 نائباً يذهبون الى الديار المقدسة لإداء مناسك الحج

2019/07/20 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلن مصدر برلماني، اليوم السبت، سفر 75 نائباً الى السعودية لإداء مناسك الحج.وقال المصدر في تصريح، إطلعت عليه وكالة / بدر نيوز/، ان “هؤلاء النواب بعضهم انفك من المجلس بإجازة الحج والبعض الآخر سيسافر الى الديار المقدسة خلال الأيام القادمة”.وأشار، الى ان “هذا الأمر قد يؤثر على عقد جلسات المجلس […]

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