منْ سيتزعم خلافة السيستاني وخامنئي؟

2019/07/20 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق مع تقدم آية الله #علي_السيستاني، #المرجع_الديني الأعلى في #العراق، وآية الله #علي_خامنئي، #المرشد_الأعلى في #إيران، في السن، ينتظر أن يواجه مجتمع المسلمين #الشيعة في العالم فراغًا بدأ […]

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