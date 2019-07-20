بعد الإطاحة بـ

2019/07/20 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قالت حكومة إقليم كوردستان السبت إن جهود الأجهزة الأمنية لن تتوقف حتى يتم اعتقال جميع المتورطين بحادثة اغتيال الدبلوماسي التركي في اربيل .

واُغتيل الدبلوماسي التركي فضلاً عن مواطنين اثنين بإطلاق نار داخل احد المطاعم الراقية في اربيل يوم الأربعاء الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم اعتقال منفذ الاغتيال ويدعى "مظلوم داغ" وذلك بعد يوم واحد فقط من تعميم صورته على المواطنين.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان في بيان إن "قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان تمكنت من اعتقال المنفذ الرئيسي لحادثة إطلاق النار داخل مطعم في اربيل ، بعد حملة تفتيش واسعة من قبل قوات الآسايش".

وجاء في البيان "في الوقت الذي نثني فيه على قوات الآسايش (الأمن) ومكافحة الإرهاب لسرعتها في القبض على أحد المتورطين بالحادثة، فإننا نود أن نشكر مواطني كوردستان لتجاوبهم السريع في مساعدة الأجهزة الأمنية".

وأضاف البيان "ونطمئنكم بأن التحريات التي تجريها الجهات المعنية، لا تزال مستمرة، ولن تتوقف حتى يتم اعتقال جميع المتورطين".

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أدانت "العمل الارهابي المدبر"، وقالت إنها لن تسمح لأي أحد بأن يزعزع أمن الإقليم واستقراره.





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