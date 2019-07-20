الكعبي يستقبل نقيب الفنانين ويؤكد ضرورة توحيد الرؤى بشان مشروع قانون النقابات والاتحادات المهنية

2019/07/20 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، ضرورة توحيد الرؤى بشان مشروع قانون النقابات والإتحادات المهنية.وذكر المكتب الاعلامي لنائب الحلبوسي” ان الكعبي التقى اليوم جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين وجرى خلال اللقاء الذي حضره النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية ، بحث ابرز الأفكار المطروحة بخصوص مشروع قانون الاتحادات والنقابات المهنية […]

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